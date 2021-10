Familienbus in St. Ingbert : Der Familienbus hält auch in St. Ingbert

St Ingbert Sechs Stunden lang gibt es vor der Engelbertskirche viele Informationen sowie Spaß und Unterhaltung.

Am Donnerstag, 7. Oktober, wird der Familienbus von 10 bis 16 Uhr vor der Engelbertskirche in der Fußgängerzone Station machen. Wie schon im vergangenen Jahr veranstaltet das saarländische Familien- und Sozialministerium gemeinsam mit den Lokalen Bündnissen für Familie, den Mehrgenerationenhäusern und den Kommunen die Familienbus-Tour. Mit seinen zahlreichen Angeboten, die nicht nur Information, sondern vor allem Spaß für Kinder und ihre Eltern versprechen, wird der Bus in den kommenden Wochen in jedem Landkreis und dem Regionalverband Saarbrücken Halt machen.