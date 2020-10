ASV St. Ingbert : Der Angelsportverein räuchert Forellen

Der Angelsportverein St. Ingbert räuchert am Samstag, 24. Oktober, wieder Forellen und Lachsforellen. Da es in der Vergangenheit immer wieder Diskussionen um die Größe der Fische gab, will der Verein versuchen, die Fische zu wiegen und per Kilopreis zu verkaufen.

Die Fische müssen vorbestellt werden, und können von 12 bis 13 Uhr am Wombacher Weiher abgeholt werden oder in der Fischerklause mit Beilage verzehrt werden. Bei Bestellung muss man angeben, ob in der Fischerklause verzehrt wird.