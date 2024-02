Demonstration Parteien unterstützen Demo gegen Rechtsextremismus in St. Ingbert

„Seit Wochen gehen hund erttausende Menschen in der gesamten Republik für die Demokratie und gegen Rechtsextremismus auf die Straße“, schreiben die drei Parteien in ihrem Unterstützer-Aufruf. Auch St. Ingbert schließe sich diesem Leuchtfeuer der Demokratie an: Die Stadtverbände von Grüne, CDU und SPD rufen gemeinsam zur Teilnahme an dieser Demonstration auf und zeigen sich angesichts zunehmender antidemokratischer Tendenzen und Hasstiraden im Internet besorgt. Zugleich gebe der große Zuspruch der Menschen bei den Demonstrationen Anlass zur Hoffnung. In dem Aufruf heißt es weiter: „Wir Demokraten in diesem Land stehen zusammen für unsere Werte ein. Wir sind mehr!“