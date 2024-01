Grünen-Protest in St. Ingbert weitgehend unbemerkt Schlange der Demo-Traktoren rollt achtlos vorbei

Aber sein Geschäft ließ ihm keine Zeit. So war er immerhin schon bei Nacht auf seinen Hof nach Dietrichingen in der Pfalz gefahren, um dort seinen Schlepper zu starten und ihn vor die Bäckerei in St. Ingbert zu stellen. Immerhin sollten wenigstens die Kunden und Passanten sehen, dass der Grüne nicht mit der Ampel-Politik in Sachen Landwirtschaft mitgeht.