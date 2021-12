Mehr Unterstützung in St. Ingbert erhofft : Malteser bilden Demenzbegleiter aus

St Ingbert Die Angebote des Malteser Hilfsdienstes in St. Ingbert sind (nicht nur bei) älteren Menschen heiß begehrt. Aber es braucht Ehrenamtliche, die sich engagieren und diese Offerten mit Leben füllen. Deshalb wünschen sich engagierte Malteser noch mehr Unterstützer.

Am Montag ist „Mädelstag“ in der Malteser-Geschäftstelle in der Ludwigstraße. Die fünf Damen jenseits der 80, die sich mit Birgit Buschlinger und Hildegard Ackermann von den Maltesern treffen, sind ein eingespieltes Team. Einige der Frauen haben sich bei den Maltesern kennengelernt und kommen schon seit einigen Jahren. Es ist ein montägliches Ritual für die Seniorinnen. Die Corona-Zeiten mit der Abstandspflicht und den minimierten Kontakten war für alle nur schwer erträglich. Nun gibt es wieder die unterschiedlichsten Angebote in Präsenz. „Wir machen Gymnastik, gehen im Wald spazieren, sammeln Kastanien und ernten Äpfel“, sagt eine der Besucherinnen. „Ich glaube, wir müssen unserem Gast erklären, was es mit den Spaziergängen auf sich hat“, sagt Hildegard Ackermann, eine der guten Seelen des „Café Malta“, lachend.

Natürlich könne man mit den oft im Gehen eingeschränkten Gästen keinen Waldspaziergang im herkömmlichen Sinne machen, aber eine Fantasiereise ist immer möglich. Und darauf lassen sich alle gern ein. Der Gang in die Natur erfolgt auch „indoor“ im Laufe der Jahreszeiten. An diesem Tag liegen (herbst-)farbene Stofftücher in der Mitte des anfänglichen Stuhlkreises, die Blätter, Kürbisse, aber auch kleine Igelfiguren und Filzdrachen zieren. Mit den Füßen werden imaginäre Blätter vom Boden weggefegt, mit ausgestreckten Armen in den Nachmittagshimmel geworfen und gleichzeitig Obst gepflückt. Man unterhält sich über das Basteln mit Kastanien und Eicheln, Erinnerungen an alte St. Ingberter Herbstzeiten werden wach, und man versucht auch herauszufinden, welche Bäume denn im Herbst auf St. Ingberter Flur alle ihre Blätter abwerfen. Nicht jede der Damen kann gut hören oder bekommt Arme und Füße bei dieser herbstlichen (Stuhl-)Gymnastik sehr hoch. Das ist aber auch gar nicht vonnöten. Wichtig ist die Gemeinschaft, in der die Bewegung und die Gedankenspaziergänge, gepaart mit vorgelesenen Geschichten, Reimen und Liedern nur ein Puzzleteil sind. Später, am stimmungsvoll geschmückten Kaffeetisch, unterhält man sich Gott und die Welt, am Ende wird noch gespielt. Die Freude über persönliche Kontakte ist greifbar, aber selbst in Pandemiezeiten war man verbunden, wenn auch nur telefonisch.

„Mir gefällt das. Ich bin froh, wenn es Montag ist und ich herkommen kann“, sagt eine der Teilnehmerinnen der Kaffeerunde, „meine Söhne wohnen weiter weg und hier habe ich meine Gruppe.“ Doch um solch ein Angebot aufrecht zu erhalten, braucht es Menschen, die sich ehrenamtlich bei den Maltesern engagieren, so wie Verena und Sabine Gebhardt. „Seit Mai gibt es nochmal die Angebote und die Leute rennen uns die Bude ein“, so Sabine Gebhardt. Aber es sind nicht die freiwilligen Helfer gemeint, sondern die Menschen, die diese Angebote wahrnehmen wollen. Man wolle Interessierte dafür werben, sich bei den Maltesern zum „Demenzbegleiter“ ausbilden zu lassen, die sich auch als Hilfe für pflegende Angehörige verstehen. Nach 40 Unterrichtseinheiten erhalten Teilnehmende, die sich in diesem Rahmen besonders mit den kognitiven Veränderungen im Alter beschäftigen, ein entsprechendes Zertifikat.

„Uns fehlen Ehrenamtliche, denn der Bedarf an Demenzbegleitern ist hoch“, sagt Verena Gebhardt, die Nichte von Sabine. Anfänglich gab es das „Café Malta“ nur einmal wöchentlich, mittlerweile sind es zwei Treffen. Ein drittes steht in den Startlöchern. Spielenachmittage für ältere Menschen, Begleitdienst mit Hund, Ausflüge, aber auch die Besuchsdienste der Malteser im Kreiskrankenhaus sind beliebt. Verena ist die jüngste Helferin und seit 2018 dabei. Nach dem Abitur wusste sie nicht, in welche Richtung ihre Ausbildung gehen sollte, ließ sich durch ihre Tante ehrenamtlich „anstecken“ und blieb. Sie wurde, nachdem sie die Einzelbetreuung einer fast 100-Jährigen übernommen hatte, von den Maltesern zur Demenzbegleiterin ausgebildet. Sie selbst habe in der Zeit viel von der alten Dame mitbekommen und auch gelernt. Spazieren gehen, Gedichte rezitieren, Kuchen essen und Vorlesen – das waren die gemeinsamen Erlebnisse der beiden Generationen. „Wir haben die Gesellschaft sehr genossen. Auch an schlechteren Tagen, an den wir manchmal nur dagesessen und Musik gehört haben.“ Heute studiert Verena Gebhardt Soziale Arbeit und unterstützt in ihrer Freizeit das Malteser-Team.

Das Thema Demenz war der jungen Frau nicht fremd, ihr Opa war betroffen. Gerade das „Café Malta“, das es seit zehn Jahren gibt, liege ihr am Herzen, denn „ich finde es schön, wie alle ihren Spaß haben, egal wie die Gäste kognitiv drauf sind“. Es sei immer lustig. Es gibt viel mehr Bedarf in der Stadt als es Angebote bei den Maltesern gibt. Auch deshalb werden noch Mitstreiter gesucht.

