Ortsrat Rohrbach : Fischerhütte am Glashütter Weiher braucht einen neuen Pächter

Rohrbach Die Verpachtung der Fischerhütte am Glashütter Weiher soll neu ausgeschrieben werden. Gleichzeitig sollen die Suche nach einem Investor forciert und auf mittlere bis lange Sicht ein Neubau erfolgen.

Das Gebäude sei quasi irrtümlich von der ehemals selbstständigen Gemeinde Rohrbach dort errichtet worden. 1981 wurde nachträglich ein Pachtvertrag zwischen der Landesforstverwaltung und der Stadt St. Ingbert, der ein recht kleines Flurstück dort gehört, geschlossen worden. Die Stadtverwaltung hatte das Objekt bis 2004 lange Zeit an eine örtliche Metzgerei und seither an den jetzigen Inhaber verpachtet. Der Gastronom hat den Vertrag nun zum 31. Oktober 2022 gekündigt. Bereits vor einiger Zeit hat der Ortsrat deshalb einen Ausschuss gebildet, der sich Gedanken um die Zukunft des Ganzen machen soll. „Was passiert mit der Hütte?“; wollte Roland Weber perspektivisch wissen.

„Die Stadt hat absolut kein Geld“, berichtete Jörg Schuh, CDU-Fraktionsvorsitzender und Mitglied im Ausschuss. Es hätten jedoch zwei Personen Interesse gezeigt, in einen Neubau, gegebenenfalls an einem Standort näher am Wasser statt auf der anderen Straßenseite zu investieren. Die Gespräche mit den Investoren könnten kurzfristig stattfinden. Wichtig sei, so Schuh, dass man keinen „extremen Tourismus“ und keine Konkurrenz zur bereits existierenden Gastronomie weiter oberhalb schaffen möchte.