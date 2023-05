Stadtrat St. Ingbert Das Wohnflächenkonzept führt direkt in den Wahlkampf

Auf der Prioritätenliste der Sozialdemokraten standen eine schnellstmögliche Komplettierung an der Triftstraße, am Akazienweg und zur Innenverdichtung an der Stadtgärtnerei in St. Ingbert-Mitte, zudem beim ehemaligen Bauhof und am Sportplatz Frankenwaldstraße in Rohrbach sowie am Lottenhammer in Rentrisch. Alle sechs Potenzialflächen seien für schnelles Handeln beim Wohnraumbedarf ausgewählt worden, betonte Meier, „weil sie zu 100 Prozent und zumindest fast zu 100 Prozent in städtischem Eigentum und obendrein auch allesamt bereits erschlossen sind“.