Kabarett in St. Ingbert : In den Fußstapfen der großen Schwester

Der Comedian David Kebekus trat im Rahmen der Reihe A la Minute in der St. Ingberter Stadthalle auf. Foto: Jörg Martin

St Ingbert David Kebekus war im Rahmen der Kabarett-Reihe „A la Minute“ zu Gast in der St. Ingberter Stadthalle. Er lotete durchaus auch Grenzbereiche des Humors aus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jörg Martin

Um es gleich vorweg zu nehmen: Ja, er ist der Bruder der populären Carolin Kebekus. Doch, er ist zwar in der gleichen Branche, aber er macht was anderes als sie, betonte der 38-Jährige bei seinem Gastspiel in der St. Ingberter Stadthalle. Dort trat er im Rahmen der Reihe „A la Minute“ des Kulturamtes auf. Und das Kokettieren mit dem berühmten Namen scheint ihm durchaus zu gefallen. „Ich habe einen sehr berühmten Namen: David kam schon in der Bibel vor“, war eines seiner Statements in dieser Sache. Nicht, dass er vier Jahre jünger als die Schwester, die immer große TV-Präsenz genießt, ist. Auch das Publikum im städtischen Kulturtempel war es. Und, wie sich bei einer Umfrage von David Kebekus herausstellte, auch weniger aus St. Ingbert. Dafür aus Neustadt, St. Wendel oder aus Saarbrücken. Bei ihm sei es anders rum: Da würden die Frauen in der Branche die große Kohle machen, frotzelte er. Er merke nichts davon, dass Männer mehr verdienen. Und er muss es ja wissen. Immerhin fand er über einen Job als Servicekraft in der früheren TV-Latenight-Show der Schwester den Weg zur Branche und wurde dann Gag-Autor. Dumm nur, dass, kaum, als er diese Tätigkeit startete, die Sendung eingestellt wurde.

Dann widmete er sich bei seinem zweiten Solo-Programm mit dem Titel „Überragend“ lieber Persönlichkeiten, die er nicht so mag. Etwa Gil Ofarim. Der Musiker sei ein schlechter Hotelgast, findet Kebekus, als er sich über dessen Skandal von vor ein paar Monaten lustig machte. Kebekus macht Comedy, weil er was umsonst kriegen will, sagt er. Einen Kaffee etwa. „Als Megastar wollen die Leute immer was von dir“, so sein Eindruck, und das gefällt ihm gar nicht. So kann sich der Künstler auch noch seinem Social Media-Account persönlich widmen. Bei 20 000 Followern sei das auch online anstrengend. Da muss Jesus bei zwölf Jüngern im Live-Zustand richtig Stress gehabt haben, philosophiert der Mann da. „Deshalb hat der auch keine Frau gefunden“, ist sich der Comedian sicher.