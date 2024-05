Dauerregen in St. Ingbert Neue Wetterfolge: Gleich mehrere Hänge rutschen ab

Zudem verzeichnete St. Ingbert an diesem Freitag eine Unwetterlage, die es bisher laut Florian Jung so noch nie gegebenen hatte: mehrere Erd- und Hangrutsche im Stadtgebiet fast zur gleichen Zeit. Nachdem bereits der „Staffel“ (L 108) zwischen St. Ingbert und dem Abzweig nach Heckendalheim gesperrt werden musste, folgte gegen 11.30 Uhr ein Hangrutsch mit Verkehrsbeeinträchtigungen in der Ommersheimer Straße in Oberwürzbach. Kurz danach kam auch in der Südstraße in St. Ingbert-Mitte ein über zehn Meter langes Hangstück ins Rutschen. Die Südstraße musste daraufhin ab der Straße „Im Schiffelland“ ebenfalls voll gesperrt werden.