Daten zur Sozialstation : 413 Patienten, 71 Beschäftigte und 34 Mitglieder

St. Ingbert/Blieskastel Die Ökumenische Sozialstation St. Ingbert, Blies- und Mandelbachtal versorgt eine Gesamtfläche von 273,30 Quadratkilometern und damit 10,7 Prozent der Fläche des Saarlandes und mit rund 73 000 Menschen 7,4 Prozent der Einwohnerzahl des Saarlandes.

In St. Ingbert, Blieskastel, Gersheim und Mandelbachtal werden von der Einrichtung aktuell 413 Patienten betreut. „Pflege mit Hand, Herz und Verstand“, so lautet das Leitmotiv. Für das Erbringen umfassender Angebote (häusliche Krankenpflege, häusliche Pflege, ergänzende Dienste) sorgen 71 Beschäftigte, drei davon in der Verwaltung. In der Pflegedienstleitung sind drei Personen präsent, die zu jeder Zeit Dringlichkeitsentscheidungen (Soforthilfe) treffen können. Umgerechnet auf Vollzeitstellen sind es knapp 41 Beschäftigte. Die Sozialstation verfügt über 22 Fahrzeuge, davon 13 in St. Ingbert, neun in Blieskastel-Mitte. Seit drei Jahren gibt es die Tagespflege in St. Ingbert (Kirchgasse 7).