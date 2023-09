Grund- und Gemeinschaftsschule sind in Oberwürzbach schon aus einem Guss Die große Vision ist der Montessori-Campus

„In meinem Berufsleben habe ich schon an vielen Seminare hinsichtlich ‚new work’ oder ‚agilem Arbeiten‘ teilgenommen. Oft muss ich schmunzeln: So wie dort machen wir das bei unseren Erstklässlern auch!“ Yvonne Buchholz (49) ist Immobilienfachwirtin bei einem großen Konzern – und weiß viele Parallelen zu ihrem ehrenamtlichen „Nebenjob“ zu ziehen. Als erste Vorsitzende des Trägervereins der Montessori-Schule Saarpfalz in Oberwürzbach weiß sie, dass ein Umfeld, das Spaß am Lernen macht, pädagogisch mehr bringt, als Zwang, Druck und frontale Dauerbelehrung. „Blitzlichter“ oder „Speed-Datings“ seien in der Arbeitswelt nichts anderes als die Kurzbesprechungen der wöchentlichen Lernziele an ihrer Schule.