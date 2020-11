Es wird frostig : Es wird frostig – Doch Streusalzlager in St. Ingbert ist gut gefüllt

Oberbürgermeister Ulli Meyer und Bauhof-Leiter Christoph Anstadt (links) prüfen die Güte des eingetroffenen Salzes. Foto: Florian Jung

St. Ingbert Der Winter kann in St. Ingbert kommen. Der städtische Betriebshof ist gut gerüstet, das Streusalz-Lager aufgefüllt. In den vergangenen Wochen lieferten Sattelzüge insgesamt 500 Tonnen Streusalz in die Stadt.

In Vorbereitung auf Eis und Schnee rief der Leiter des Baubetriebshofs, Christoph Anstadt, die Menge bei einem rheinland-pfälzischen Lieferanten ab. Sollte es in den kommenden Tagen glatt werden, sorgen die städtischen Streufahrzeuge für Sicherheit im Straßenverkehr.