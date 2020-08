Sportheim in Hassel : Das Sportheim ist wieder geöffnet

Sportheim in Hassel

Nicht nur nach dem Fußball-Training gibt es jetzt wieder Erfrischungen und Snacks im wiedereröffneten Sportheim in Hassel. Foto: Christa Strobel

Hassel Das Lokal am Hasseler Sportplatz steht jetzt unter Leitung von Monika Eifler.

Das Sportheim der SG Hassel auf dem Eisenberg wurde am 1. August wieder eröffnet. Die neue Pächterin Monika Eifler, eine erfahrene Gastronomin, öffnet montags bis freitags ab 15 Uhr, samstags ab 13 Uhr und sonntags ab 10 Uhr. Viele wollten sehen, was angeboten wird, denn in Hassel gibt es keine herkömmlichen Lokale mehr gibt. Auch die Schopphübelhütte hat noch nicht geöffnet. Ob Fußballer, Wanderer oder Radfahrer, das Sportheim bietet innen und außen Platz. Die Außengastronomie ist eingeschränkt. Nur vor dem Gebäude selbst darf bestuhlt werden.