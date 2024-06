Nachwuchsregisseure in St. Ingbert ausgezeichnet Das sind die Gewinner des Bundesfilmfestivals

Mit dem Preis für den besten Film wurde „When I bleed“ gekürt, ein Streifen, in dem ein Menstruationsritual im Mittelpunkt steht. Die Jury lobte die Stimmigkeit in allen Abteilungen sowie die großartige Besetzung. Alle Elemente würden von der Regisseurin Miri Klischat souverän zusammen und in der Luft gehalten. Den Regiepreis erhielt Hannah Weissenborn für den Film „Douze“. Sie erzählt die Geschichte von Damien und Max, die gemeinsam versuchen, von der Straße wegzukommen. Mit brillanter Besetzung und gekonnter Inszenierung der Darsteller überzeuge Weissenborn und verleihe dem Film Tiefe und Echtheit. Mit dem Schauspieler-Preis wurde das Ensemble von „Soma & Rasmus“ ausgezeichnet. Tim Lanzinger, Via Jikeli und Maeve Metelka spielten mit großer Wahrhaftigkeit, Direktheit und Intimität. Besonders in den zarten und leisen Momenten überzeugten sie, zeigten sich verletzlich und bewiesen damit Mut und Vertrauen.