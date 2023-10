Kinowerkstatt St. Ingbert Das Programm in der Kinowerkstatt

Ein Film über die Wegwerfgesellschaft und ihre schwerwiegenden Folgen für den Zustand der Welt schwappt mit dem Spielfilm „100 Dinge“ nun erstmals in Form einer unterhaltsamen Komödie auch in den Mainstream: Was wäre, wenn man mal ganz ohne jeden Besitz auskommen müsste? Das fragen sich Florian David Fitz und Matthias Schweighöfer. Der Film ist am Freitag, 20. Oktober, um 19 Uhr in der Kinowerkstatt in der St. Ingberter Pfarrgasse zu sehen. Die besten Freunde Paul und Toni sind beide auf ihre Weise nach technischen Geräten, Accessoires und Kleidung süchtig und können sich ein Leben ohne gar nicht mehr vorstellen. Weil es in dieser besonderen Freundschaft jedoch auch ständig darum geht, wer von ihnen der Coolere und Bessere ist, veranstalten sie einen Wettstreit, wer länger ohne materiellen Besitz auskommt: Kurzerhand verfrachten sie all ihr Hab und Gut in eine Lagerhalle und dürfen 100 Tage lang nur jeweils eine Sache wieder zurückholen. Und so werden Paul und Toni auf einmal mit existenziellen Fragen konfrontiert, die ihnen vorher nicht in den Sinn kamen.