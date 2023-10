Kinowerkstatt St. Ingbert Die Kinowerkstatt bietet große Vielfalt

Ganz neu im Kino ist „Burning Days“ von Emin Alper, der beim Antalyia-Filmfestival neun Preise erhielt und in Cannes lief: Der Spielfilm ist ein packendes Intrigen-Spiel mit großartigen Bildern. „Ein humanistischer Thriller mit Wow-Effekt!“ schreibt programmkino.de. Er spielt in einer erfundenen Kleinstadt in der Türkei: Yaniklar. Der Regisseur hat einen Mikrokosmos der Erdogan-Türkei geschaffen. Hier regieren Missgunst, Korruption, Vetternwirtschaft.I n diese Stadt kommt der junge idealistische Staatsanwalt Emre, um ein mysteriöses Phänomen zu untersuchen. Abgründe tun sich auf in der kleinen anatolischen Stadt Yaniklar: Plötzlich entstehende Sinklöcher, die schon mal ganze Ställe mitsamt Vieh in die Tiefe reißen. Es hat irgendwas mit dem Grundwasser zu tun beziehungsweise mit einem Bauprojekt, das die Wasserversorgung eigentlich hätte verbessern sollen. Der Bürgermeister der Stadt hängt irgendwie mit drin in der ganzen Sache, doch der letzte nach Yaniklar abgestellte Staatsanwalt musste kurz vor Beginn der Untersuchung der zwielichtigen Vorgänge schwer erkrankt abreisen. Man munkelt von Vergiftung. Emre, seinem Nachfolger, soll das nicht passieren, Emre will es besser machen, Emre ist jung und idealistisch. Aber er kommt eben auch aus der Großstadt und unterschätzt die paternalistischen Gepflogenheiten, die die sozialen wie die politischen Strukturen auf dem Land bestimmen. Von den lokalen Verantwortlichen zunächst herzlich begrüsst, gerät Emre schnell in Clinch mit ihnen. Widerwillig wird er in die intriganten Spiele hineingezogen – nicht ahnend, was ihn in dieser Stadt noch erwartet.