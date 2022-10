Kinowerkstatt St Ingbert : Das Programm in der Kinowerkstatt

Gerhard Sauder. Foto: Christa Strobel

St Ingbert Anspruchsvolle Filmkunst läuft an diesem Wochenende in der St. Ingberter Pfarrgasse. Hauptdarsteller in einem der vier Filme: ein bekannter St. Ingberter.

In der Reihe „Nachhaltendes Kino“ in Zusammenarbeit mit der VHS St. Ingbert läuft in der Kinowerkstatt St. Ingbert am Freitag, 21. Oktober, um 19 Uhr der Film „Plastic Planet“ von Werner Boote. Boote hat sich mit seinem ersten Kinofilm ein auch familiär begründetes Herzensanliegen erfüllt. Sein Großvater war ein Pionier der deutschen Plastikindustrie, der mit den neuen Polymerprodukten die Welt zu verbessern hoffte.

Ganz falsch lag er damit nicht: Was wären wir schon ohne DVDs, Fleecejacken und PET-Wasserflasche? Um zu visualisieren, wie sehr Produkte aus Plastik unser Leben prägen, lässt Boote Familien aus aller Welt die Plastikgegenstände aus ihrem Haushalt auf die Straße tragen: Schüsseln und CDs, Kleidung, Haushaltsgeräte und Kleinmöbel stapeln sich zu riesigen Haufen. Offensichtlich, dass wir nicht mehr ohne Kunststoffe leben können.

So bleibt am Ende die große Frage, was sich außer gezielter Konsumverweigerung gegen die Plastikflut tun lässt. Und die Arabischen Emirate haben seinen Film zum Anlass für das Verbot von Plastiktüten genommen. Ist doch ein Anfang.

Der Film „Halt im Paradies“ von Hans-Urs Bachmann und Lea Moliterni ist im Rahmen des Projekts „Zugkinder“ des Zürcher Roten Kreuzes entstanden und widmet sich einer Sternstunde der Schweizer Geschichte: Der SRK-Kinderhilfe. Produziert wurde der Film vom Zürcher Roten Kreuz. Das Projekt „Zugkinder“ des Zürcher Roten Kreuzes will diese Erinnerungen an gelebte Solidarität lebendig halten.

Zeitzeugen erzählen darin von ihren Erlebnissen, wie sie damals als Kinder zur Erholung in die Schweiz reisten und schätzen die Bedeutung dieses Erlebnis für ihr gesamtes Leben ein. Im Zentrum der Geschichte steht der St. Ingberter Professor Gerhard Sauder. Auch er reiste 1947 als Achtjähriger für drei Monate in die Schweiz. Ihn begleiten wir 75 Jahre später mit der Kamera, wie er die erste Reise seines Lebens noch einmal antritt - heute im Sinne einer Recherche-Reise für seine eigenen Memoiren. Dabei besucht er nochmals die wichtigsten Orte seines Aufenthalts in Zürich auf, taucht ein in Erinnerungen und ordnet diese „paradiesische“ Erfahrung in ein volles Leben ein.

Gezeigt wird „Halt im Paradies“ am Samstag, 22. Oktober, um 17 Uhr in Anwesenheit der Regisseure und von Gerhard Sauder.

Im Anschluss am Samstag, 22. Oktober, um 19 Uhr wird der Film „Die Kunst der Stille“ von Maurizius Staerkle Drux gezeigt. Der Dokumentarfilm über den berühmten Pantomimen Marcel Marceau hatte beim diesjährigen Max-Ophüls- Wettbewerb seine Premiere. Nur mit Gesten und Mimik hat der weltbekannte Pantomime Marcel Marceau die Menschen rund um den Globus berührt und begeistert. Doch der tragische Hintergrund seiner Pantomimennummern ist lange verborgen geblieben. Marceau musste als Jugendlicher miterleben, wie sein jüdischer Vater von den Nazis verschleppt und getötet wurde. Er selbst schloss sich der Résistance an und schmuggelte jüdische Kinder heimlich über die Grenze in die Schweiz. Marcel unternahm die gefährliche Reise dreimal und rettete Hunderte von jüdischen Waisenkindern.

Die Kinowerkstatt zeigt einen Film über den bekannten französischer Pantomimen Marcel Marceau. Foto: dpa/A2836 Carsten Rehder

Charly Hübner als Ingwer und Hildegard Schmahl als Ella in einer Szene des Films „Mittagsstunde“. Foto: dpa/Christine Schroeder