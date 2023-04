Kinowerkstatt St. Ingbert Fragen nach Freundschaft und nach Gott

Der Film war Oscar-nominiert, ging aber unverdient leer aus: „The Banshees of Inisherin“ von Martin McDonagh. „Regisseur Martin McDonagh erzählt in der einzigartigen Landschaft der irischen Árainn Islands eine märchenhafte Fabel über Freundschaft, Verrat und Einsamkeit.“ (epdfilm) Zu sehen ist das Werk am Freitag, 7. April, und am Sonntag, 9. April, jeweils um 19 Uhr, in der Kinowerkstatt in der Pfarrgasse in St. Ingbert.