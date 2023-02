Kinowerkstatt St. Ingbert : Ein Märchen aus Georgien und Steven Spielbergs erster Kinofilm

St Ingbert ) „Was sehen wir, wenn wir zum Himmel schauen?“, diese Frage ist gleichzeitig der ungewöhnliche Titel des Films von Alexandre Koberidze, der gerade zum „Besten Spielfilm“ des Jahres 2022 gekürt wurde.

„Der zweite Spielfilm des in Berlin und Tiflis lebenden und arbeitenden Regisseurs erzählt in poetischen Bildern von großen Gefühlen und der Macht der Fantasie", so die Jury in ihrer Begründung. Der Film läuft an diesem Freitag, 24. Februar, und am kommenden Montag, 27. Februar, jeweils um 19 Uhr in der Kinowerkstatt in der St. Ingberter Pfarrgasse. Als sich Lisa und Giorgi über den Weg laufen, ist es Liebe auf den ersten Blick – und der Beginn einer Odyssee durch das georgische Kutaisi, bei dem leblose Objekte um sie herum auf einmal zum Leben erwachen. Vor lauter Aufregung vergessen die beiden, sich ihren Namen zu sagen, doch man verabredet sich bei einer weiteren zufälligen nächtlichen Begegnung für den nächsten Tag in einem Café, da kann ja eigentlich nichts passieren, so denken sich die beiden. Falsch gedacht. Es passiert etwas Besonderes: Beide werden in der Nacht jeweils in eine andere Person verwandelt. Sie haben keine Chance, sich wieder zu erkennen.