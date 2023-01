Kinowerkstatt St. Ingbert : Von Höhepunkten der Filmmusik in eine tiefe Höhle

Elfriede Jelinek in „Die Sprache von der Leine lassen“. Foto: Plan C

St Ingbert Die Kinowerkstatt St. Ingbert zeigt weiterhin den Film „Ennio Morricone - Der Maestro“ (2021) von Giuseppe Tornatore (Cinema Paradiso). Der Streifen über den berühmten Filmmusik-Komponisten mit Ennio Morricone, Quentin Tarantino, Oliver Stone, Barry Levinson, Terrence Malick, Hans Zimmer, John Williams, Dario Argento, Wong Kar Wai, Bernardo Bertolucci, Bruce Springsteen und Clint Eastwood läuft an diesem Freitag, 6. Januar, um 19 Uhr auf vielfachen Wunsch noch einmal.

Auch Igor Levit hat sein Publikum gefunden. Ebenfalls noch einmal ist er zu hören und zu sehen am Samstag, 7. Januar, um 19 Uhr in der Dokumentation „Igor Levit. No Fear“. Levit, einer der besten Pianisten der Welt, trat vor einigen Jahren auch im Saalbau in Homburg auf. Das Konzert war ausverkauft.