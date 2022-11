Kinowerkstatt St. Ingbert : Ein Film über die schönen Seiten der DDR

St Ingbert/Homburg Die Kinowerkstatt St. Ingbert zeigt am Wochenende „In einem Land, das es nicht mehr gibt“.

„In einem Land, das es nicht mehr gibt“, zu sehen in der Kinowerkstatt St. Ingbert, Pfarrgasse 49, von Samstag, 5. November, bis Montag, 7. November, jeweils um 19 Uhr, spielt in der DDR. Seit dem Mauerfall sind Dutzende Filme über die DDR entstanden, aber noch keiner, der so aussah: Eine junge Frau sitzt im Frühsommer 1989 in einem Garten in Ost-Berlin; die Sonne scheint, die kleine Schwester tanzt, und die junge Frau träumt über einem Buch davon, Schriftstellerin zu werden.