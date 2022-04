Kinowerkstatt St. Ingbert : Ein schönes Sittengemälde aus der globalisierten Welt

Lucie Zhang (links) als Emilie, Noemie Merlant als Nora und Makita Samba als Camille in einer Szene des Films „Wo in Paris die Sonne aufgeht“, zu sehen am Wochenende in der Kinowerkstatt. Foto: dpa/-

St Ingbert In der Kinowerkstatt St. Ingbert läuft am kommenden Wochenende weiter der Film „Wo in Paris die Sonne aufgeht“. Wer diese wunderbare Liebesgeschichte, die in Paris spielt, verpasst hat – kann sie sich auch am Samstag und Sonntag, 23. und 24. April, um 19 Uhr ansehen.