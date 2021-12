Kinowerkstatt St. Ingbert : Die moderne Version von „Cyrano de Bergerac“

St Ingbert Die Kinowerkstatt St. Ingbert zeigt zum Jahreswechsel noch zwei Mal den Film „Das schönste Mädchen der Welt“.

Auf vielfachen Wunsch zeigt die Kinowerkstatt noch einmal für alle ab zwölf Jahren den Film „Das schönste Mädchen der Welt“ (Deutschland 2018) von Aron Lehmann, mit Damian Hardung, Jonas Ems, Anke Engelke, Heike Makatsch, Heiko Pinkowski und anderen am Freitag, 31. Dezember, und am Samstag, 1. Januar, jeweils um 19 Uhr. Roxy (Luna Wedler) ist neu in der Klasse und verdreht gleich allen Jungs den Kopf. Die schlagfertige 17-Jährige ist von ihrer alten Schule geflogen und hat null Bock auf die anstehende Klassenfahrt nach Berlin. Im Bus freundet sie sich mit dem sensiblen Außenseiter Cyril (Aaron Hilmer) an, der sie mit seinem Wortwitz überrascht. Cyril ist sofort Feuer und Flamme, rechnet sich aber keine Chancen aus, denn er wird von allen wegen seiner großen Nase verspottet. Roxy interessiert sich außerdem mehr für den attraktiven Rick (Damian Hardung). Blöderweise ist der ein geistiger Tiefflieger und bringt keine drei Worte am Stück heraus. Als der Aufreißer Benno (Jonas Ems) ein Auge auf Roxy wirft, startet Cyril eine waghalsige Verkupplungsaktion, um Roxy vor Bennos falschem Spiel zu schützen: Er schreibt für Rick coole Songs und romantische SMS, damit dieser bei Roxy ganz groß auftrumpft. Wer wird am Ende das Herz des „schönsten Mädchens der Welt“ erobern? Regisseur Aron Lehmann erzählt mit Hip-Hop-Beats und coolen Sprüchen ein turbulentes wie verwicklungsreiches Liebesabenteuer. In dieser modernen Version von „Cyrano de Bergerac“ spielen Anke Engelke als Cyrils Mutter, Heike Makatsch und Johannes Allmayer als Lehrer sowie die Youtube-Stars Jonas Ems und Julia Beautx als Klassenkameraden. Im Mittelpunkt steht ein wortgewaltiger Rap-Battle. Beide Hauptdarsteller Luna Wedler und Aaron Hilmer wurden beim Günter Rohrbach-Filmpreis 2018 in Neunkirchen als Nachwuchsdarsteller ausgezeichnet.