Kinowerkstatt St. Ingbert In der Kinowerkstatt geht es um eine „Geliebte Köchin“

Die Kinowerkstatt in der St. Ingberter Pfarrgasse widmet sich an diesem Wochenende den „Hidden Champions" der Oscar-Verleihung und zeigt den als französischen Kandidaten für den „Auslandsoscar“ ausgewählten Film „Geliebte Köchin“ am Samstag, 16. März, in der deutschen Fassung und am Montag, 18. März, jeweils um 19 Uhr in der französischen Fassung mit deutschen Untertiteln. Der Film wurde im Mai 2023 beim Filmfestival von Cannes uraufgeführt und kam Anfang November desselben Jahres regulär in die französischen Kinos.