Kinowerkstatt St. Ingbert Kinowerkstatt zeigt Kandidaten für den Günter Rohrbach-Filmpreis

Christian Petzold schlägt in seinem neuen Film „Roter Himmel“, bei der Berlinale mit dem Großen Preis der Jury ausgezeichnet, ungewohnte Töne an: In einem Ferienhaus an der Ostsee entspinnt sich zwischen fünf Menschen eine Sommerkomödie, während am Horizont Waldbrände heraufziehen. Zu sehen ist der Film in der Kinowerkstatt am Samstag, 28. Oktober, und am Sonntag, 29. Oktober, jeweils um 19 Uhr. „Roter Himmel“ ist ebenso wie „Sonne und Beton“ für den Günter-Rohrbach-Filmpreis nominiert.