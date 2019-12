Kinowerkstatt St. Ingbert : Eine traurige, geniale Stimme des Jazz

St. Ingbert Menschen aus aller Welt auf neuen Wegen und das Leben einer Jazz-Sängerin: Diesen beiden Themen widmet sich das Programm der Kinowerkstatt St. Ingbert an diesem Wochenende.

Wie sieht eine zukunftsfähige Welt aus? Wie könnte das Leben auf der Welt aussehen, wenn es nicht von Gier und Ausbeutung überschattet wäre? Für seinem neuen Film „But Beautiful” (Deutschland, Österreich 2019), soll heißen: „Das Leben ist schön, aber...“ hat sich Erwin Wagenhofer („Lets make money“, „We feed the world“) auf die Suche nach Menschen mit Visionen gemacht, die mit ihrem Tun ganz neue Wege beschreiten. In der Kinowerkstatt St. Ingbert ist der Film weiterhin zu sehen am Freitag, 13. Dezember, am Samstag, 14. Dezember und am Montag, 16. Dezember, jeweils um 20 Uhr. In seinem neuesten Film sucht er das Schöne und Gute und zeigt Menschen, die ganz neue Wege beschreiten. „So zum Beispiel Bunker Roy, der 1972 im indischen Rajasthan das preisgekrönte „Barefoot College“ mitgründete - ein Pionier alternativer Bildungskonzepte. Hier werden vor allem Frauen aus ärmsten Dörfern (nicht nur in Indien) zu Solartechnikerinnen ausgebildet – und dann wieder auf das Land gesandt, um dort auch als Multiplikatorinnen zu wirken. Das schafft auch mehr Respekt für die Frauen selbst, die Roy für die zukünftigen “Changemaker„ der Erde hält.“ (epdFilm)

Gezeigt werden auch die letzten Lebensjahre der Künstlerin, die sie in Europa verbrachte, hin- und hergerissen zwischen gefeiertem Star und nahe an der Pleite, oft einsam und krank. Die Zeit in Südfrankreich steht auch im Mittelpunkt des Spielfilms „Nina“, der um 20 Uhr im Anschluss an den Dokumentarfilm zu sehen ist. „Nina“ lief bereits letzte Woche im Rahmen der Reihe „Jazzfilm - Raritäten“ in der Kinowerkstatt. Die Regisseurin Cynthia Mort zeigt in dem Spielfilm mit toller Musik aus dem Jahre 2016 das Leben dieser Ausnahmesängerin, grossartig und glaubwürdig gespielt von Zoe Saldana. Bereits im Alter von vier Jahren beginnt die in North Carolina geborene Nina Simone mit dem Klavierspielen. Später gibt die hochtalentierte Frau Unterricht, wodurch sie auch zum Gesang kommt. 1957 veröffentlicht sie schließlich ihr erstes Album, nur kurze Zeit später wird sie von ihren Fans als „Hohepriesterin des Souls“ bezeichnet. Einem breiteren Publikum bekannt wurde sie, als man 1987 bei Chanel die Idee hatte, ihren Song „My Baby Just Cares For Me“, den sie 1958 für ihr erstes Album „Little Girl Blue“ aufgenommen hatte, für eine Parfümwerbung zu verwenden. Nina Simone passt in keine der gängigen Musik-Schubladen. Sie sang Jazz – den sie „Black Classical Music“ nannte -, Blues, Folk, Gospel, Protestsong bis hin zum Soul/Pop. Zudem war sie eine klassisch ausgebildete Pianistin, Arrangeurin und Komponistin.