Kinowerkstatt St. Ingbert : Das Programm der Kinowerkstatt St. Ingbert

St Ingbert Am Samstag- und Montagabend läuft in der Pfarrgasse „Leander Haußmanns Stasikomödie“.

(red) Die Kinowerkstatt St. Ingbert zeigt am Wochenende den neuen Film von Leander Haußmann „Stasikomödie“. Der Film bildet nach „Sonnenallee“ und „NVA“ den letzten Teil seiner DDR-Trilogie, zu sehen in der Pfarrgasse am Samstag, 11. Juni, und Montag, 13. Juni, jeweils um 20 Uhr. Kann man über die Stasi, die Spitzeltruppe und Geheimpolizei des DDR-Ministeriums für Staatssicherheit, lachen? Ihr menschenverachtendes, auch mörderisches Treiben hatte schließlich für Angst und Schrecken in der Gesellschaft des sozialistischen Ostdeutschlands gesorgt und dafür, dass niemand seinen Nächsten über den Weg trauen konnte. Der Theaterregisseur und Filmemacher Leander Haußmann beweist mit dieser Persiflage, dass sich aus heutiger Distanz durchaus über die Stasi lachen lässt. Er hat sich ausbedungen, dass der vollständige Filmtitel „Leander Haußmanns Stasikomödie“ heißt, um klarzumachen, dass es sich um seinen persönlichen Blickwinkel handelt.