Entsorgungsangebot in St. Ingbert : Das Ökomobil steht am Mühlwaldstadion

St Ingbert Die nächste Schadstoffsammlung durch ein so genanntes Ökomobil in St. Ingbert findet am morgtigen Donnerstag, 29. Juli, in der Zeit von 12 bis 16 Uhr, statt. Um die Coronabeschränkungen und -vorgaben einhalten zu können, wurde der Standort der Sammlung vom Wertstoffzentrum auf den Parkplatz am Mühlwaldstadion in der Kaiserstraße in St.I ngbert-Mitte , verlagert.

