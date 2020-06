Schadstoff-Sammlung : Das Ökomobil kommt jetzt zum Mühlwaldstadion

Reste in Farbeimern sollten im Ökomobil entsorgt werden. Foto: picture alliance / dpa/Patrick Pleul

St. Ingbert Die Schadstoffsammlung am Ökomobil des Entsorgungsverbandes Saar (EVS) findet am Samstag, 6. Juni, von 10 bis 14 Uhr statt. Um die Corona-Vorgaben einhalten zu können, musste der Standort der Sammlung vom Wertstoff-Zentrum auf den Parkplatz am Mühlwaldstadion, Kaiserstraße, verlegt werden.

