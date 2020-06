Neue Leitung im Regina Kinocenter in St. Ingbert : Kino als Treffpunkt und Kommunikationsort

Der Theaterleiter des „Neues Regina Kinocenter“ Morris Rödiger freut sich über den Neustart seines frisch renovierten Hauses nach den Corona-Ausgangsbeschränkungen. Er bringt außerdem viele Ideen für die Zukunft des Kinos mit. Foto: Morris Rödiger

St. Ingbert Beim „Neuen Regina Kinocenter“ wurde bei einer Renovierung die „Hardware“ erneuert. Mit einem Software-Update, den Ideen des neuen Theaterleiters Morris Rödinger, soll dort bald ein frischer Wind wehen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Cornelia Jung

Die Mitarbeiter des „Neues Regina Kinocenter“ haben die Zeit der Ausgangsbeschränkungen gut genutzt und kräftig renoviert (wir berichteten). Bestuhlung, Soundanlage, Toilettenanlagen und die Theke im Eingangsbereich wurde von Grund auf erneuert. Letztere stammt aus einem Kino in Kusel und ist für die Bedürfnisse eines Kinos maßgeschneidert. Der angebrachte „Spuckschutz“ ist nicht nur in „Virus-Zeiten“ sinnvoll und wird wohl darüber hinaus angebracht bleiben, wie Theaterleiter Morris Rödiger sagt. Denn er passt optisch perfekt zum Interieur.

Auch Rödiger ist „neu“ im Regina. Sein Vertrag mit dem Kino-Geschäftsführer fiel in die Zeit, als Corona viele Aktivitäten unmöglich machte. Der gebürtige Thüringer, der zuvor in gleicher Funktion in Unna tätig war, begleitete die Renovierungen, soll aber im „Neuen Regina“ vor allem für frischen Wind sorgen und „neue Impulse setzen“, wie er selbst seinen Arbeitsauftrag beschreibt. Auf seinen Vorschlag hin hat das St. Ingberter Kino jetzt einen Facebook-Auftritt, wo Neuigkeiten kommuniziert werden und Kinogänger auch Anregungen hinterlassen können. „Jüngeres und ,mittelaltes‘ Publikum erreicht man heute eher über solche Kanäle“, so Rödiger zur Begründung, weshalb dieser Social-Media-Kanal eine der ersten von ihm umgesetzten Maßnahmen war.

Eigentlich ist er gelernter Kaufmann im Einzelhandel, aber dem Kino schon seit Kindertagen verfallen. „Ich bin mit diesem Virus schon von klein auf infiziert und habe Hobby und Beruf nun als Theaterleiter kombiniert. Die Ausbildung war eigentlich nur eine Vernunftlösung“, gibt er unumwunden zu. Kein Wunder, dass er seine „Liebe Kino“ wachsen sehen will. Ideen hat er für sein „Neues Regina“, das er als persönliche Herausforderung sieht, bereits einige parat. Zwar habe die Pandemie einige Pläne etwas zerstreut, aber die Richtung wolle man beibehalten.

So wird ein Seniorenkino kommen, mit den passenden Filmen, einem netten Sektempfang, Kaffee und Gebäck und einer persönlichen Begrüßung vom Theaterleiter. „Das wird eine spannende Geschichte, und ich hoffe, dass wir Anfang nächsten Jahres damit starten können. Wir haben das schon in Unna umgesetzt und das wurde richtig gut angenommen. Es soll nicht nur ein Film gezeigt werden, sondern wir wollen uns ebenso zum Treffpunkt für Senioren entwickeln, wo sie schöne Nachmittage verbringen können.“ In Planung sind auch „Ladies Nights“, bei denen in ansprechendem Rahmen Filme gezeigt werden, die vor allem Frauenherzen berühren. „Was wir gerne noch machen möchten, sind mehr Schulvorstellungen, die wir zum günstigen Preis anbieten wollen. Da sind wir offen und werden den Kontakt zu den Schulen suchen.“

Der St. Ingberter Kinobetreiber und sein Theaterleiter sind für umsetzbare Vorschläge offen. Sie konnten es kaum erwarten, an Pfingstmontag wieder den Vorhang für Vorstellungen zu öffnen – als erstes saarländisches Kino nach der Lockerung der Corona-Auflagen. Der Start sei, auch wegen des Wetters, eher mau gewesen. In der zweiten Vorstellung waren aber schon 20 Gäste. Bei den jetzigen Verhältnissen freue man sich über jeden einzelnen Besucher. Wegen des geltenden Abstandsgebots gibt es aktuell keine freie Platzwahl, aber einer Anmeldung bedarf es nicht, wenn jemand spontan Lust auf ein cineastisches Vergnügen hat. Folge der geltenden Regeln: Nur ein Viertel der Saalkapazitäten sind nutzbar. „Hält man die Abstände ein, dann sind das genau die zehn Quadratmeter pro Person, die gefordert sind. Wir haben geöffnet um Präsenz zu zeigen, zu sagen ,Wir sind wieder da` und stehen zur Verfügung, auch mit aktuellen Filmen.“ Morris Rödiger ist es wichtig zu betonen, dass Sicherheit und Gesundheit der Besucher oberste Priorität haben. „Wir haben die Vorstellungen zeitlich so entzerrt, dass es während der Einlassphase keine Begegnungen verschiedener Personengruppen gibt. Im Saal kann man die Schutzmaske abnehmen, und wir weisen mit einem Werbedia auf die Regeln hin.“ Morris Rödiger ist sich bewusst, dass jetzt situationsbedingt „erstmal kleine Brötchen gebacken werden“.