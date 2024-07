Fachplanerin in St. Ingbert Warum Barrierefreiheit einen Mehrwert für alle schaffen kann

Bis zu einem Vortrag, der sich kürzlich mit der Baumwollspinnerei beschäftigte, hat kaum jemand gewusst, dass es unter den Archikten Fachplaner für barrierefreies Bauen gibt. Und das auch noch in St. Ingbert. Da aber die Barrierefreiheit zusammen mit dem Brandschutz zu den Bestimmungen gehört, die bei Neubau-Projekten und Umbauten immer wieder genannt werden, gibt es gute Gründe, die Fachplanerin Denise Dietmar in ihrem Büro im Gewerbegebiet an der ehemaligen Glashütte zu treffen.