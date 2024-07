Programm mit Musik, Essen und Feuerwerk Das erwartet die Besucher des Alt-Rohrbachfests 2024

Am Freitag und Samstag, 2. und 3. August, wird in Rohrbach eine Mega-Party steigen. Beim Alt-Rohrbachfest werden in der Ortsmitte 67 Stände erwartet, sagt Wolfgang Heib, der Vorsitzende des Festausschusses. Der Vergleich zu etwas über 20 Ständen im Vorjahr an gleicher Stelle und zu gleicher Zeit macht deutlich, warum Heib das Sommer-Event wieder auf dem Weg in die Liga der größten Straßenfeste im Saarland sieht. Der Chef-Organisator nennt aber auch gute Gründe, um in Rohrbach mitzufeiern.