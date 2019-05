Cineasten pilgern nach St. Ingbert : Jetzt übernimmt der junge Film die Regie

„Unter Schülern“ heißt der „filmreif“-Beitrag von Jannik Gensler. Er handelt von einem Lehrer, der sich nicht traut, gegen die Homophobie in seiner Klasse anzugehen. Am Donnerstag, 19 Uhr, wird der Film in der Stadthalle zu sehen sein. Foto: Jannik Gensler

St. Ingbert „Filmreif!“ geht in St. Ingbert in die nächste Runde. Das Bundesfestival startet am Donnerstag. Preisverleihung ist am Sonntag.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Selina Carolin Summer

Die grünen Plakate und Banner schmücken St. Ingbert schon seit ein paar Wochen. Jetzt ist auch der „grüne Teppich“ wieder ausgerollt. Der junge Film kommt. Zum zweiten Mal findet das Festival „filmreif!“ in St. Ingbert statt und zeigt, wie modern und frisch Kulturangebote sein können. Das Saarland als Filmstandort stärken und vor allem jung, wild und mutig sein: so lautet der Plan. Vier Tage dreht sich in der Stadt also alles um den Kurzfilm. Getreu dem Motto „culture meets nature“ verteilen sich die Veranstaltungsorte über verschiedenste Locations im Zentrum. Auf dem Marktplatz bietet die Open-Air-Bühne ein ganz besonderes Flair. Alles, was zum leiblichen Wohl gehört, bietet die anschließende Festivalmeile. Zu den Wettbewerbsfilmen wird dort unter anderem der Musikvideopreis „jungerClip!“ und „Mondo-Trashfilme“ vorgestellt. Einige der Filmblocks sind in der Kinowerkstatt zu bewundern. Für den „jungen Pitch!“ geht es ins Waschhaus. Dort präsentieren Drehbuchautoren ihre aktuellen Projekte und erhalten die Chance auf eine Stoffentwicklungsförderung. Für Schulklassen besteht die Möglichkeit, an den medienpädagogischen Vorstellungen oder am Schülerfilm-Wettbewerb teilzunehmen.

Vier Tage Programm, die ein Sprungbrett für junge Filmschaffende bieten und Kurzfilme einem breiten Publikum zugänglich macht. Jeder der möchte, kann das Festival als Zuschauer begleiten. Der Austausch wird gefördert, nicht nur unter den Angehörigen der Filmszene, sondern auch zwischen Filmemachern und Publikum. Und das nicht nur während der Programmpunkte, sondern auch bei den anschließenden Filmpartys oder in der Festival-Lounge. Sogar eine Festival-Minigolfbahn wird es geben.

Info Das Programm des Festivals Donnerstag: 18 Uhr Eröffnung (Stadthalle), 19 bis 20.30 Uhr Filmblock (Stadthalle), 21 bis 22.30 Uhr Filmblock (Stadthalle). Freitag: 10 bis 11.30 Uhr Filmblock (Kinowerkstatt), 12 bis 13 Uhr Filmblock (Kinowerkstatt), 14 bis 15.30 Uhr junger Pitch! (Waschhaus), 16 bis 17.30 Uhr Filmblock (Open-Air Kino), 18 bis 19.30 Uhr Filmblock (Open-Air Kino), 20 bis 21.30 Uhr Filmblock (Open-Air Kino), 22 bis 23.30 Uhr Mondo Trashfilm (Open-Air Kino), ab 23.30 Filmparty (Festival-Lounge). Samstag: 10 bis 12 Uhr Schülerfilmwettbewerb (Open-Air Kino), 10 bis 11.30 Uhr Filmblock (Kinowerkstatt), 12 bis 13.30 Uhr Filmblock (Kinowerkstatt), 14.30 Uhr Andreas Dresen (Open-Air Kino), 16 bis 17.30 Uhr Filmblock (Open-Air Kino), 18 bis 19.30 Uhr Filmblock (Open-Air Kino), 20 bis 21.30 Uhr Filmblock (Open-Air Kino), 22 bis 23.30 Uhr junger Clip! (Open-Air Kino), ab 23.30 Uhr Filmparty (Festival-Lounge). Sonntag: 14 Uhr Preisverleihung (Stadthalle)

Nach einem Jahr Vorbereitung geht es für die „filmreif!“-Crew jetzt auf die Zielgerade. Insgesamt gab es 541 Einreichungen, also 4962 Filmminuten, von denen 73 Filme am Wettbewerb teilnehmen werden, um Preise im Gesamtwert von 20 000 Euro zu gewinnen. Entscheiden darüber wird zum einen das Publikum, zum anderen die prominent besetzte Jury, zu der unter anderem die Moderatorin Nina Eichinger gehört. Sie ist auch auch DSDS-Jurorin und Tochter des Filmproduzenten Bernd Eichinger. Dabei ist auch Regisseur Andreas Dresen, der mit seinem Film „Gundermann“ sechsfach den Deutschen Filmpreis gewonnen hat. Mit ihm führt die HBK-Professorin Sung-Hyung Cho am Samstag auf der Open Air-Bühne auch den Live-Talk „Was Du schon immer über Andreas Dresen wissen wolltest, aber bisher nicht zu fragen wagtest“.