Neue Möglichkeiten für St. Ingberts größter Sportclub Das sind die Pläne der DJK-SG im Pfarrheim auf dem Hobels

Seit dem 1. November vergangenen Jahres ist die DJK-Sportgemeinschaft Eigentümer des ehemaligen katholischen Pfarrheims auf dem Hobels. Damals übernahm St. Ingberts mitgliederstärkster Verein das Gebäude in Erbpacht von der Pfarrei Heiliger Ingobertus. Seither stand dort viel Reinigen und ein bisschen Renovieren an, wie Thomas Gleßner, der Vorsitzende der DJK-SG beim Gespräch in dem in den 1950er Jahren erbauten und Anfang der 2000er Jahre sanierten Bürokomplex erzählt. „In großem Stil umbauen wollen und müssen wir nicht“, sagt Gleßner.