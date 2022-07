Abschlussfeier in St. Ingbert : BBZ St. Ingbert feiert mit den Abiturienten

Abschlussfeier in St. Ingbert

St Ingbert Insgesamt 44 Schülerinnen und Schüler haben am Berufsbildungszentrum die allgemeine Hochschulreife erworben. Die Feier wurde abwechslungsreich gestaltet. Und dann war da die Sache mit der Schiffsreise.

Das Berufsbildungszentrum (BBZ) St. Ingbert konnte in diesem Jahr 44 Abi­turienten mit dem Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife ins Studien- beziehungsweise Berufsleben begleiten. Wie die Schule weiter mitteilt, fand die feierliche Übergabe der Abiturzeugnisse wieder in der St. Ingberter Stadt­halle mit den Familien und Freunden der Abiturienten, dem Kollegium und Schulleite­rin Nicole Luckas statt.

Durch das abwechslungsreiche Programm mit der Band Bad News from Tony, dem hauseigenen Männerballett, dem deutschen Jugendmeister im Zaubern, Henri Heinz, der Comedy-Einlage von Herrn Meier aus Spiesen (Timo Reichert), den Ratespieleinlagen mit den Tutorinnen, der Verköstigung durch das Café Levante (Mehmet Dincel) und Versorgung mit kühlen Getränken durch die Helfer aus der Gymnasialstufe 12 führten gekonnt die beiden Moderatorinnen Hannah Kaiser und Luise Scholly.

In ihrer Abiturrede verglich Schulleiterin Nicole Luckas den durch die Pandemie gepräg­ten Weg der diesjährigen Absolventen zum Abitur mit einer Schiffsreise. Man startet gut gerüstet, aber auf hoher See müssen manche Sandbänke umschifft oder wechselnde Winde beim Kurshalten berücksichtigt werden, um am Schluss im sicheren Hafen „Abitur“ anzu­kommen. Diese Thematik griffen auch die Abiturredner Mahmod Alali und David Müller auf. Auch der Schulsprecher des BBZs Luca Michieli beglückwünschte die Abi­turienten, die es trotz schwieriger Lernbedingungen jetzt geschafft haben.