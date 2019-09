Alfa-Mobil : Das ALFA-Mobil ist zu Gast in St. Ingbert und bietet Beratung an

Das ALFA-Mobil ist zu Gast in St. Ingbert und bietet Beratung an

St. Ingbert Sechs Millionen Deutsche haben geringe Lese- und Schreibkennisse. Insgesamt sind 2700 Menschen in St. Ingbert betroffen.

Zeitung lesen, Rezepte verstehen, im Büro E-Mails verschicken – für etwas mehr als 2700 Erwachsene in St. Ingbert sind diese Alltagshandlungen kaum zu überwinden. Um auf Hilfsangebote aufmerksam zu machen, kommt das ALFA-Mobil des Bundesverbandes Alphabetisierung und Grundbildung e.V. (BVAG) am Mittwoch, 4. September, nach St. Ingbert. Von 10 bis 14 Uhr wird es in der St. Ingberter Fußgängerzone vor der Engelbertskirche stehen.