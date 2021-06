Kinowerkstatt St.Ingbert : Noch online: Das aktuelle Programm der Kinowerkstatt

St Ingbert Das neue Online-Programm der Kinowerkstatt St. Ingbert steht im Netz.. Was ist neu? Dittsche im Eppendorfer Grill wurde bis zur nächsten Staffel ersetzt durch „Pelzig hält sich“, der Gregor Gysi zu Gast hatte.

Spielfilme wie „Die letzte Sau“, „Die Queen“ von Stephen Frears mit Helen Mirren in der Hauptrolle läuft zur Senioren - Kinozeit, Mittwoch 16 Uhr. „Tiger Girl“ von Jakob Lass mit der selbstbewussten Ella Rumpf als Vanilla, „Brot und Tulpen“ mit Bruno Ganz, der anlässlich seines Todes in der Kinowerkstatt lief, ist ebenso im Programm wie der „Dampfnudelblues. Ein Eberhoferkrimi“. Als weiteres Hightlight Wim Wenders' Vier-Stunden Dirctor's Cut von „Bis ans Ende der Welt“ am Samstag. Das „Hof-Filmtage-Rendezvous“ ist auf den Sonntag-Abend gewandert (übrigens der einzige fixe Termin). Die kurzweiligen Podcasts „Sanft und Sorgfältig“, sowie „Fest und flauschig“ sind ebenso verfügbar wie die neue (alte) Folge von „Böhmi brutzelt“ ( Zimtschnecken und Orangenkekse). Zum Abschluss wieder zum DEFA-Jubiläum eine Produktion aus der DDR , „Das verhexte Fischerdorf“ - eine Komödie. Aktuelle Ergänzungen sind möglich - es geht bei sinkenden Ansteckungswerten mit großen Schritten auf die Wiedereröffnung der Kinos am 1. Juli zu. Umfragen sagen: 15 Prozent der bisherigen Kinozuschauer wollen nicht mehr ins Kino, dafür wollen sieben Prozent der bisher Noch-Nicht-Kinobesucher" überhaupt ins Kino. Wegen des Events und der juvenilen Haus(familien)-flucht.