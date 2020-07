TuS Mimbach : Jetzt starten drei Dart-Teams des TuS Mimbach in die neue Saison

Mimbach Seit vier Jahren erfreut sich das Dart-Spiel im TuS Mimbach steigender Beliebtheit. Ab Juli ist im TuS ein weiteres Team am Start, damit spielen jetzt drei Mannschaften der Mimbacher im Bewirtungsraum des alten Sportheims des SV Webenheim um Punkte.

„Am Start sind in der E-Klasse der DartClub(DC) Army of Dartscore, der DC Rusty Figthers in der B- Klasse und als Neuanmeldung tritt der DC Incurruptible an, wobei die Teamnamen frei bestimmbar sind“, sagte unserer Zeitung Heike Alexander vom Vorstand im TuS. Der DC Incurruptible Mimbach spiele in der kommenden Saison, einheitlich neu ausgestattet, in der Süd-West-Liga mit dem DC Orscholz als Favoriten sowie dem DC City-Löwen Blieskastel als Derby-Gegner. Dem Team Mimbach in der Süd- West- Liga gehören an: Karl- Heinz Weber, Stefan Außerwinkler, Christos Athahusiu, Christof Weber, Ingo Quartz, Andreas Alexander, Michael Julier, Andreas Lambert. Teamchef ist Guido Schwarz. Beim wöchentlichen Training jeweils dienstags um 18 Uhr im Sportheim Webenheim deutet mit Steffen Witti vom Nachwuchs sein Talent beim Wurf auf die 1,73 Meter über dem Boden aufgehängte Dart -Scheibe an. Ihm gelang wiederholt ein Bulls-Eye, das ist ein Wurf genau in die Mitte der Dart-Scheibe, der im Wettkampf die Höchstzahl von 50 Punkten bringt.