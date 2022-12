Stadtverwaltung St. Ingbert : OB dankt den Mitarbeitern des städtischen Betriebshofes

St Ingbert „Ihre Arbeit macht nicht immer Spaß“, lobte St. Ingberts Oberbürgermeister Ulli Meyer die Mitarbeiter des städtischen Betriebshofes. „Bei Wind und Wetter und zu jeder Uhrzeit rücken Sie aus, um unsere Stadt in Ordnung zu halten.

Für die große Einsatzbereitschaft über das ganze Jahr bedankte sich der OB beim Team des Betriebshofsleiters Christoph Anstadt. Gerade gab es den ersten Schnee in St. Ingbert. „Wie das so ist mit dem Wetter. Es kennt keine Bürozeiten“, erklärt Anstadt. „Unsere Männer mussten am vergangenen Sonntagabend um 18 Uhr und gleich am Montagmorgen um 4 Uhr ausrücken, um die Straßen zu streuen. Ich freue mich immer wieder, dass sie wirklich motiviert für unsere Sicherheit sorgen.“