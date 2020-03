Neue Corona-Teststellen im Saarland : Corona-Tests werden in St. Ingbert und Dillingen fortgesetzt

Die Industriekathedrale Alte Schmelz in St. Ingbert: Hier werden jetzt ab Mittwochmittag, 12 Uhr, Corona-Tests durchgeführt. Foto: Wolfgang Henn

St. Ingbert/Dillingen (red) Aufgrund des großen Ansturms auf die drei bisherigen Corona-Abstrich-Entnahmestellen werden die Tests umorganisiert. Wie die Kassenärztliche Vereinigung (KV) des Saarlandes mitteilte, werden ab heute von 12 bis 17 Uhr die Tests in der Industriekathedrale Alte Schmelz, Saarbrücker Straße 38, in St. Ingbert und in der Sporthalle West, Konrad-

