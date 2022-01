Gegen Corona-Pandemie : St. Ingberter Impfzentrum geht am heutigen Montag an den Start

Das Impfzentrum Saarbrücken ist eines der größten im Saarland. Jetzt kommt ein weiteres daz. Foto: BeckerBredel

Update St Ingbert Ein weiteres Impfzentrum im Saarland: St. Ingbert startet heute im Kampf gegen die Pandemie. Was am neuen Standort möglich ist und wo es Termine gibt.

Die St. Ingberter Stadthalle musste in der Corona-Pandemie oft ihre Vielseitigkeit beweisen. Sie war Maskenverteilzentrum, coronakonformer Sitzungssaal und zwischendurch immer wieder auch klassischer Veranstaltungsraum. Jetzt erhält die Stadthalle noch eine neue Rolle. Sie wird zum Impfzentrum.

Ab dem heutigen Montag, 3. Januar, wird die Stadt St. Ingbert im großen Saal der Stadthalle ein kommunales Impfzentrum bieten. Oberbürgermeister Ulli Meyer: „Omikron zeigt uns, dass wir jetzt schnell handeln müssen. Impfen, Impfen, Impfen lautet unser gemeinsames Ziel zur Bekämpfung des Corona-Virus.“ Bei Sonderimpfungen und bei Hausärzten seien in den vergangenen Wochen in St. Ingbert mehr als 10 000 Personen geimpft worden. Mit dem St. Ingberter Impfzentrum, das in kürzester Zeit organisiert worden sei, könnten jetzt bis zu 1500 Personen täglich gegen SARS-CoV-2 geschützt werden.

Die medizinische Leitung der Impfaktion in der Stadthalle übernimmt Dr. Oliver Fürst, der mit seiner Frau in Rohrbach eine Privatpraxis hat. Er kündigte für St. Ingbert „Impfen 3.0“ an. Fürst berichtete aus seiner Praxis beim Prozess des Impfens, dass es immer wieder die gleichen Stolpersteine gegeben habe. Dass seien zum einen die immer gleichen Aufklärungsgespräche, „da hat uns am Ende der Kopf geraucht“, zum anderen die Terminvereinbarung, bei dem das Telefon der Sekretärin ständig klingelte. St. Ingbert sei doch eine digitale Stadt, da müsse das doch anders gehen. Per Zufall sei er dann auf eine digitale Plattform gestoßen, die genau die benötigten Erleichterungen bot und auch noch in St. Ingbert entwickelt wurde. Die doc suits solutions GmbH aus St. Ingbert sowie die Lauck + Grossek UG aus Saarbrücken programmierten eine Plattform für die Arztpraxis und jetzt auch für das Impfzentrum. Durch diese wird nicht nur die Terminvergabe, sondern auch ein Aufklärungsgespräch per Video ermöglicht. Anmelde- und Anamnesedaten erhalten der Patient und das Impfteam sofort digital.

Anmeldung und Aufklärung für das kommunale Impfzentrum in der St. ingberter Stadthalle sind digital möglich. Foto: privat

Die bisherigen Erfahrungen in Rohrbach und bei einer Sonderimpfaktion für die freiwillige Feuerwehr habe eine hohe Zufriedenheit der Patienten gezeigt, so Fürst. „Die Leute können auf dem heimischen Sofa einen Termin buchen, in Ruhe den Anamnesebogen ausfüllen und haben das Impfen dann in kurzer Zeit erledigt.“ Somit sei jetzt in St. Ingbert ohne hohe Hürden möglich, was auch angesichts der Omikron-Variante und einer neuen Corona-Welle nötig sei:

Wo und wann kann man sich anmelden?

Das Impfzentrum in der Stadthalle bietet montags bis samstags jeweils von 9 bis 17 Uhr Termine an. Die Anmeldung ist unter www.st-ingbert.de möglich, für Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren unter https://kinder-igb.impftermin.digital/ und Personen Ü30 unter https://impftermin.digital/. Es wird auch ab diesem Montag eine telefonische Anmeldung möglich sein: Tel. (0 68 94) 1 39 00 möglich sein. Das aber ab dem 3. Januar.

Wer kann geimpft werden?

In der Stadthalle steht zunächst für Kinder von fünf bis zwölf Jahre der Kinderimpfstoff von Biontech/Pfizer und für Personen ab 30 Jahre der Impfstoff von Moderna zur Verfügung. Die Gruppe der 12- bis 30-Jährigen wird in das Impfzentrum integriert, wenn der für sie empfohlene Biontech-Impfstoff verfügbar ist. Für eine Booster-Impfung müssen drei Monate nach der vollständigen Impfung vergangen sein. Möglich ist es auch, bis zu vier Termine gemeinsam zu vereinbaren, etwa für Geschwister oder Verwandte.

Wie viele Impfungen sind möglich?