Angebot des Saarpfalz-Kreises : Corona-Hotline zwischen den Feiertagen besetzt

Das Gesundheitsamt des Saarpfalz-Kreises teilt mit, dass das Infotelefon für Fragen zum Corona-Virus auch zwischen den Feiertagen besetzt sein wird. Die Telefonnummer (0 68 41) 1 04 73 06 ist von Montag bis Mittwoch, 28. bis 30 Dezember, jeweils von 8 bis 15.30 Uhr; an Silvester und Neujahr von 10 bis 14 Uhr; und am Wochenende 2. und 3. Januar von 10 bis 16 Uhr, heißt es in der Pressemitteilung der Kreisverwaltung.