Neuer Corona-Ausbruch : Mehrere Corona-Fälle in St. Ingberter Kita

St. Ingbert Betroffen sind mehrere Kinder sowie eine Erzieherin. Die betroffene Einrichtung soll vorerst bis 9. Februar geschlossen bleiben.

Die Kindertagesstätte Luitpoldschule in St. Ingbert bleibt wegen mehreren Corona-Fällen vorerst bis 9. Februar geschlossen. Diese Entscheidung habe das Gesundheitsamt in Abstimmung mit der Stadtverwaltung getroffen, wie diese jetzt mitteilt. In der Kita sind demnach fünf Kinder und eine Erzieherin infiziert. Die Kontaktpersonen müssen in Quarantäne.