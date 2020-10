Quarantäne angeordnet : Corona-Ausbruch an Albert-Schweitzer-Schule

St. Ingbert Eine ganze Klasse und mehrere Lehrer müssen wegen einer Infektion mit dem Corona-Virus in Quarantäne.

Am vergangenen Wochenende hat das Gesundheitsamt des Saarpfalz-Kreises eine Corona-Infektion an der Albert-Schweitzer-Schule in St. Ingbert gemeldet. Ein Schüler der Lerngruppe 8/9 war positiv auf das Virus getestet worden. Elf weitere Mitschüler und vier Lehrer müssen bis zum 14. Oktober in Quarantäne, am kommenden Mittwoch werden alle durch ein Team des Gesundheitsamtes auf eine Infektion getestet.