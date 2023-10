Ortsrat Rentrisch Rentrisch hat eine neue Schiedsfrau

Die Wahl war notwendig geworden, da Sabine Sohl ihr Mandat niedergelegt hatte. Bis Ende der Bewerbungsfrist am 17. Juli hatte nur eine Bewerberin ihre Kandidatur erklärt. Die beiden Ortsratsmitglieder Ulrich Schick (SPD) und Candida Guckelmus (CDU) assistierten beim Urnengang. „Das Ehrenamt ist mir wichtig“, erklärte die neue Schiedsfrau anschließend gegenüber unserer Zeitung. Eigentlich hatte sie schon bei der letzten Wahl ihren „Hut in den Ring werfen“ wollen, so Conny Jung. Doch da stand gerade ihr Examen im Vordergrund. „Ich bin gespannt, was auf mich zukommt.“ Jung ist positiv gestimmt, da sie selbst vor einigen Jahren eine Mediation in Anspruch genommen und damit gute Erfahrungen gemacht hat. Den ein oder anderen Tipp und Ratschlag will sie sich nun bei Kollegen aus anderen Schiedsbezirken holen. Außerdem wird sie durch eine Schulung auf das neue Ehrenamt vorbreitet.