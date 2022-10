Auf dem DNA-Gelände St. Ingbert : Wie alte Tugenden ein modernes Unternehmen prägen

Oberbürgermeister Ulli Meyer (links) schaut sich beim Unternehmen C.M.C. im St. Ingberter Drahtwerk-Nord-Areal Produkte an mit Steffen, Karl Peter und Marc Uhle. Foto: Michael Beer Foto: Michael Beer

St. Ingbert Die „C.M.C. GmbH“ residiert im hinteren Teil des St. Ingberter DNA-Geländes. Unscheinbar im Außenauftritt gehen ihre Produkte in über 30 Länder.

Es mag die schwäbische Direktheit sein, die Karl Peter Uhles Worte so klar und prägnant machen, dass man ihm sofort einen Schweißhelm oder einen Akkuschrauber abkaufen möchte. Wobei der Verkauf von Produkten aus der Ideenschmiede des Unternehmens, auf dem St. Ingberter DNA-Gelände beheimatet, an Privatkunden nicht dem Geschäftsmodell entspricht. 80 Prozent der Waren, die die „C.M.C. GmbH“ zum größten Teil in China produzieren lässt für große Marken, gehen an Discounter wie Lidl, Norma, Edeka und Rewe. Es sind die großen Stückzahlen, die dieses Geschäft interessant machen. Daneben sind der Großhandel, sind Internet-Händler und ein eigener Shop in der Welt des Digitalen Abnehmer.

St. Ingberts Oberbürgermeister Ulli Meyer (CDU) hat das Familienunternehmen am Dienstag besucht. Seine Fragestellung: Was geschieht derzeit auf den Weltmärkten, wie lassen sich Lieferketten im gerade turbulenten Fahrwasser der Weltwirtschaft reibungslos aufrecht erhalten?

Gründung vor 20 Jahren

„C.M.C.“, das Kürzel steht für „Creative Marketing & Consulting“. Wobei Marketing und Beratung an die Gründungsjahre der Firma erinnern. Heute sind es insgesamt sechs weltweit tätige Unternehmen, sagt Karl Peter Uhle, die die Familie betreibt, zusammengefasst unter dem Dach der „C.M.C. GmbH Holding“. Ein Familienunternehmen, in dem neben dem Senior seine Frau Inge sowie die Söhne Steffen und Marc gemeinsam arbeiten. Von Laufen am Neckar habe es ihn in den 80er Jahren ins Saarland gezogen, erzählt Karl Peter Uhle. Mit 50 Jahren gründete er seine Firma, nach Beschäftigungen in verschiedenen Handelsunternehmen. Das war 2002. Also genau vor 20 Jahren. Die beiden Söhne stießen 2010 und 2011 dazu. Sie haben eine betriebswirtschaftliche Ausbildung absolviert und Arbeitserfahrung in den USA gesammelt. An den Firmensitz auf dem alten St. Ingberter Industrieareal, das heute viele innovative Unternehmen beherbergt, haben die Uhles schon ein paar Mal angebaut. An die 50 Leute aus 18 Nationen arbeiten nach ihren Worten dort zusammen.

Do it yourself für Werkstatt, Haus und Garten

Über 2000 Artikel hat das Unternehmen im Sortiment, und eigene Patente, wie auf der Internetseite nachzulesen ist. Ein solches Patent ist etwa ein Akkuschrauber, der dem Nutzer ohne Messen sagt, wo das zweite Loch an der Wand für ein gerade aufgehängtes Bild hinkommt, berichtet Steffen Uhle beim Termin mit dem Oberbürgermeister. Die Produktpalette reicht von Schweißgeräten übers Batterieladen bis zu Druckluftwerkzeugen und Gerätschaften für Teich und Pool. Auch Heiztechnik wie Infrarotheizung gehören dazu. Steffen Uhle beschreibt das Sortiment zusammenfassend als Do-it-yourself-Programm für Werkstatt, Haus und Garten.

Alle Prozesse im Blick

Auf die Frage, wie die Zusammenarbeit mit Handelsketten und Produktionsstätten in China in Zeiten von Pandemie und Ukraine-Krieg funktioniert, geben die Uhles eine klare Antwort. Wollen Firmen in der Krise bestehen, müssen sie flexibel und schnell reagieren auf Veränderungen. Ihre Liefertermine hielten sie das ganze Jahr über ein. Das gelinge, weil eine motivierte Mannschaft alle Prozesse von der Produktion bis zum Versand überwache und dabei genau hinschaue. Nur Checklisten abzuarbeiten bei der Qualitätskontrolle, das genüge nicht, sagt der Senior-Chef. Seine Leute nähmen die Produkte auseinander und prüften alle Komponenten. Auch hier scheint das schwäbische Gemüt bei der St. Ingberter Firma durch.

Unternehmen sucht Mitarbeiter