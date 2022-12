DRK St. Ingbert : Claudia Meyer-Lang führt den DRK-Kreisverband

St Ingbert In der Kreisversammlung des Deutschen Roten Kreuzes haben die Delegierten einstimmig Dr. Claudia Meyer-Lang als Nachfolgerin von Günter Becker in das Amt als neue Vorsitzende des DRK-Kreisverbandes St. Ingbert gewählt.

Der Rechenschaftsbericht an die Delegierten der DRK Ortsvereine war daher auch etwas umfangreicher. Der DRK-Kreisvorsitzende Günter Becker begrüßte die zahlreichen Delegierten aus den DRK-Ortsvereinen. Sein besonderer Gruß galt dem Präsidenten des DRK Landesverbandes, Michael Burkert, dem Landesbereitschaftsleiter Dirk Schmitt und dem Landesgeschäftsführer Christian Groß. Becker wies darauf hin, dass der DRK-Kreisverband St. Ingbert in diesen Jahren mit seinen über 400 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern seine Leistungsfähigkeit bei der täglichen Arbeit vor Ort bewiesen habe. Gerade dass das Rote Kreuz fast in allen Dörfern vertreten ist, sei ein großer Vorteil. Gerade zu Beginn der Corona-Pandemie habe der DRK-Kreisverband schnell reagiert und insbesondere den älteren Menschen einen Impfservice angeboten und gemeinsam mit den DRK-Ortsvereinen Corona-Teststellen in vielen Dörfern angeboten. Günter Becker, der seit 2001 dem DRK Kreisvorstand angehört und nunmehr bereits elf Jahre das Präsidium als Kreisvorsitzender leitete, blickte deshalb mit Zufriedenheit und Stolz auf diese Zeit zurück und kündigte einen geplanten Führungswechsel an.