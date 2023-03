CJD übernimmt Kitas und FGTS in St. Ingbert CJD steigt bei St. Ingberter Schulen ein

Nach 40 Jahren Tätigkeit im CJD Homburg, davon die letzten 13 Jahre in der Geschäftsleitung, verabschiedet er sich in den Ruhestand. Norbert Litschko, Noch-Geschäftsführer des CJD-Jugenddorfes, gibt sein Amt ab. Das teilte er am Dienstag, 7. März, während eines Pressegesprächs auf dem CJD-Campus in Homburg mit. „Manche würden sagen, ich gehe in den wohlverdienten Ruhestand“, sagt Litschko und lacht. Nach seiner Verabschiedung am 10. Mai übernimmt sein Nachfolger Dieter Thielen die Stelle. Litschko scherzhaft: „Wir haben uns darum bemüht, einen echten Saarländer an Land zu ziehen, das ist uns mit Herrn Thielen gelungen.“ Der 48-Jährige arbeitet selbst schon seit knapp 13 Jahren im Homburger Jugenddorf. In den ersten acht Jahren war er in verschiedenen Bereichen des CJD tätig, bis er 2018 die Stelle des Fachbereichsleiters übernahm, die er nun mit dem Antritt als Geschäftsführer abgibt.