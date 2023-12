Ansiedlung von Informationssicherheit Cispa: Auf Alter Schmelz fehlt es noch an Platz

Meiser ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Sitz in Schmelz-Limbach. In St. Ingbert betreibt es mit 25 Mitarbeitern Bandverzinkung seit 1998. Wolfgang Schell, Mitglied der Geschäftsleitung, erklärt auf Nachfrage der SZ: „Klar ist, dass wir dort nicht weggehen.“ Er bestätigt intensive Gespräche mit dem Land, um einen neuen Standort zu finden und so Platz für das Cispa-Projekt auf der Alten Schmelz zu machen. Meiser habe auch zwischenzeitlich ein Grundstück erworben und damit den notwendigen Raum für eine Umsiedlung. Das Problem ist ein anderes. Schell: „Es geht weniger um das Grundstück. Es ist der Bau, der wirtschaftlich nicht darstellbar ist unter den aktuellen Gegebenheiten.“ Ukraine-Krieg und explodierende Baukosten haben das Unternehmen dazu gebracht, die Überlegungen zurückzustellen. Das Gelände in der Mittelstadt hat drei Hallen. Wenn der Stahlbearbeiter dort abreiße, müsse er an anderer Stelle komplett neu entwerfen, die alten Anlagen ließen sich nicht mitnehmen. Ganz zuschlagen will Schell die Tür aber nicht. Bei einer entsprechenden Kostenbeteiligung könne sich eventuell noch etwas tun. Etwas anders liegen die Dinge bei Brück Stahlhandel. Geschäftsführer Timo Bohn bestätigt, auf dem Gelände nur noch Mieter zu sein. Allerdings, fügt er hinzu, müsse die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Saar (GW Saar) als Vertragspartner der Firma eine adäquate Fläche anbieten. Dabei gelte es vertraglich vereinbarte Punkte einzuhalten. Unter anderem dürfe sie nicht zu weit entfernt sein vom heutigen Standort. Bohn: „Wir kommen aus der Nähe, unsere Mitarbeiter sind von hier. Wir haben ein gutes Team und wollen auf keinen davon verzichten.“ Es bestehe im Vertrag keine Deadline, wann Brück das Feld geräumt haben müsse. Bohn betont, es habe seitens des Unternehmens nie die Absicht bestanden, zu verkaufen oder wegzuziehen. Die Stadt habe von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch gemacht.