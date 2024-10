Cispa-Ansiedlung in St. Ingbert bringt mehr Verkehr Neue Verbindungsstraße soll Bürger vom Cispa-Verkehr entlasten

Schon im Frühjahr hatte es in Zusammenhang mit dem jetzt vom Stadtrat beschlossenen Bebauungsplan „Campus Süd“ im Begleittext geheißen: „Die erforderliche Leistungsfähigkeit des umliegenden Straßennetzes wird attestiert.“ Der Satz stammte aber aus einem Gutachten, an dessen Ergebnis schnell Zweifel bei Anwohnern im Schmelzerwald und auch beim Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) entstanden. Deshalb wurde der Verkehr „Im Schmelzerwald“, „Am Güterbahnhof“, in der Saarbrücker Straße und rund um die Alte Schmelz von dem Büro Habermehl & Follmann seit Juni noch einmal genauer gezählt und bewertet. Das 60-seitige Ergebnis dieser „Verkehrsuntersuchung Entwicklung Alte Schmelz/Campus Süd in St. Ingbert“ wurde in der vergangenen Woche Anwohnern aus dem Schmelzerwald, dem Ortsrat-Mitte und dem Stadtentwicklungsausschuss des Stadtrates präsentiert. Im Stadtrat selbst war das Gutachten dann Grundlage eines einstimmigen Beschlusses.